В Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников

В Беларуси с утра проходят обыски у правозащитников, активистов и журналистов в разных регионах страны. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Обыски проходят в Минске, Гомеле, Гродно, Бресте, Витебске, Кричеве, Речице, Мозыре. И это неполный список, отмечают в центре.

В Мозыре пришли с обысками к правозащитнику Владимиру Телепуну . Утром сотрудники милиции обыскали его дачу, после этого отправились в его квартиру. При обыске изъяли не оборудование, а только значки правозащитного центра "Весна", книги, открытки и плакаты.

В Витебске обыски прошли у активистов Владимира Кийко и Николая Кочурца. Журналиста Сергея Неровного из Кричева увезли на допрос после обыска "в рамках неизвестного уголовного дела". Кроме того, по информации правозащитников, сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) по Могилевской области задержали журналистку Валерию Лепешеву.

В Гомеле после обыска на допрос забрали журналистку Ларису Щиракову. Обыск начался в 7 утра и длился около полутора часов, передает телеграм-канал "Гомельская вясна". У журналистки забрали телефон, аппаратуру, флешки и жесткие диски. После обыска ее допросили в ДФР. Она отказалась отвечать на вопросы. Щиракову устно предупредили об ответственности за разглашение материалов дела.

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В Гомеле также проходит обыск у активиста Объединенной гражданской партии Василия Полякова, сообщается в фейсбуке партии.

Телеграм-канал "Гродна Like!" сообщил, что утром силовики провели обыск у гродненской журналистки Надежды Витиной. Она задержана как свидетель "по некоему делу, в котором фигурирует ее личная переписка".

Кроме того, как передают правозащитники, в Минске обыски проходят у как минимум 10 человек. С чем связаны сегодняшние масштабные обыски в Беларуси, пока неизвестно.