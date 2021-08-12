В Беларуси задержан экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев

В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты страны на выборах 2020 года, сопредседатель научно-образовательного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

По информации правозащитного центра "Весна", Дмитриева задержали утром 12 августа. С чем связаны действия сотрудников силовых структур, и где сейчас находится политик, пока не известно, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Андрей Дмитриев также входит в число делегатов платформы "Сход", у которых в среду, по данным правозащитников, прошли обыски. Были задержаны несколько человек, в том числе бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший массовые протесты после выборов.

"Говори правду" - кампания в Беларуси, начатая в 2010-м году. Тогда она стала базой для выдвижения оппозиционера Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах.

Платформа "Сход" - это цифровая площадка, которая была запущена в начале января нынешнего года. Своей целью её создатели назвали "предоставление любому гражданину страны возможности избирать представителей своих интересов или быть избранными", пишет RFI.

В последнее время режим Александра Лукашенко усилил давление на журналистов, правозащитников, общественных активистов и политиков из числа его оппонентов. За год массовых акций против официальных итогов президентских выборов 9 августа прошлого года были задержаны тысячи людей, возбуждены десятки уголовных дел.

Страны Запада, включая США и государства Евросоюза, ввели несколько раундов санкций против Лукашенко и его окружения. Официальный Минск обвиняют в жестоком подавлении мирных протестов и масштабных фальсификациях на выборах. Запад не признаёт Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд, легитимно избранным главой государства. Власти в Минске все обвинения отрицают.