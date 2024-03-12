В Белгороде в результате атаки украинского беспилотника пострадало здание мэрии города. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, были ранены две человека.

Гладков ранее писал, что беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании были выбиты окна и посечен фасад, повреждены четыре легковых автомобиля.

После взрывов в районе железнодорожного вокзала перекрыта вокзальная улица, сообщают местные СМИ. О пострадавших не сообщается.

Беспилотники атакуют город, с перерывами, с утра. В регионе, у границы с Украиной, шли бои с воюющими на стороне Киева добровольческими подразделениями.

Представители подразделений утверждают, что перешли границу и закрепились на территории России. Российские власти и военные это отрицают.