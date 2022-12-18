В Белгороде заявили о погибшем и раненых при новом обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о пострадавших в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины 18 декабря.

"На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия", - написал Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что над Белгородом и Белгородским райном сработала российская ПВО.

Позднее Гладков привёл сведения, что есть повреждения в нескольких многоквартирных домах и частном секторе. У пострадавших в Белгороде состояние средней тяжести, при обстреле в Белгородском районе, по словам Гладкова, есть один погибший и один раненый.

Украинские власти информацию об обстреле не комментировали.

После начала военного вторжения России в Украину в конце февраля власти соседних Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.