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В Белгороде заявили о погибшем и раненых при новом обстреле ВСУ

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о пострадавших в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины 18 декабря.

"На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия", - написал Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что над Белгородом и Белгородским райном сработала российская ПВО.

Позднее Гладков привёл сведения, что есть повреждения в нескольких многоквартирных домах и частном секторе. У пострадавших в Белгороде состояние средней тяжести, при обстреле в Белгородском районе, по словам Гладкова, есть один погибший и один раненый.

Украинские власти информацию об обстреле не комментировали.

После начала военного вторжения России в Украину в конце февраля власти соседних Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.

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