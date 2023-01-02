В Белгородской области обстреляли два села. Пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два населенных пункта недалеко от границы с Украиной были подвержены обстрелу. Речь идёт о селе Вязовое в Краснояружском районе и селе Муром в Шебекинском округе.

В селе Вязовое повреждены линии электропередач. На месте работают аварийные службы. Также в одном из частных домов выбиты окна, посечен фасад и забор. Пострадавших нет.

В Муроме повреждены окна и крыши в двух частных домах, один автомобиль. Снаряды, по словам губернатора, прилети и на местное кладбище. Повреждены не менее 15 могил.

Кроме того, утром 2 января глава Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинским беспилотником Климовского района. Поврежден объект энергоснабжения, в поселке нет света, заявил Богомаз в своем телеграм-канале, не уточнив название населенного пункта и подробностей инцидента.

Украина заявление губернатора Белгородской области и главы Брянской области не комментировала.