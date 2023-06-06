В Белгородской области погибли три срочника из другого региона

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова во вторник сообщила о гибели трёх срочников из этого региона при обстреле в Белгородской области.
Омбудсмен написала на своей странице "ВКонтакте", что эти срочники служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге. В конце апреля их отправили в Белгородскую область для учебной подготовки. "От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые", — написала Мерзлякова.
По данным издания "Екатеринбург Онлайн", это произошло 1 июня. Подробностей о том, чей именно снаряд попал в автобус, не приводится.
В связи со случившимся Татьяна Мерзлякова обратилась к начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову с просьбой вернуть к месту дислокации срочников, оказавшихся в граничащих с Украиной Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.
"Белгородская область — это не территория военных действий, тем не менее сейчас там гибнет мирное население и вместе с ним пострадали неподготовленные к боевым действиям солдаты срочной службы", — написала свердловский омбудсмен.
Власти граничаших с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ после начала полномасштабного российского военного вторжения в соседнюю страну. Киев данные не комментирует.
- В Белгородской области ситуация в последнее время резко обострилась. Местные власти зяавляют о массированных обстрелах. В частности, только за минувшие сутки по Шебекинскому городскому округу, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, было выпущено около 500 снарядов.
- Выступающие на стороне Украины вооружённые формирования Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" взяли на себя ответственность за несколько рейдов в Белгородскую область. Украинское командование не подтверждает, что эти боевые части, состоящией из граждан России, напрямую находятся в подчинении ВСУ.
- На фоне обострившейся обстановки в Белгородской области объявлена добровольная эвакуация.
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