В Белгородской области погибли три срочника из другого региона

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова во вторник сообщила о гибели трёх срочников из этого региона при обстреле в Белгородской области.

Омбудсмен написала на своей странице "ВКонтакте", что эти срочники служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге. В конце апреля их отправили в Белгородскую область для учебной подготовки. "От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые", — написала Мерзлякова.

По данным издания "Екатеринбург Онлайн", это произошло 1 июня. Подробностей о том, чей именно снаряд попал в автобус, не приводится.

В связи со случившимся Татьяна Мерзлякова обратилась к начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову с просьбой вернуть к месту дислокации срочников, оказавшихся в граничащих с Украиной Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.

"Белгородская область — это не территория военных действий, тем не менее сейчас там гибнет мирное население и вместе с ним пострадали неподготовленные к боевым действиям солдаты срочной службы", — написала свердловский омбудсмен.

Власти граничаших с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ после начала полномасштабного российского военного вторжения в соседнюю страну. Киев данные не комментирует.