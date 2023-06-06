Война на российской территории. Беспилотная экономика и бум страхования

В последних числах мая длящаяся пятнадцать с лишним месяцев война качественно изменилась. Атака беспилотников на Москву и еще полдюжины российских регионов, в том числе и не граничащие с Украиной, регулярные артиллерийские и ракетные удары по городам и поселкам Белгородской области, приграничные рейды Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". Все это говорит о том, что боевые действия ведутся уже и на российской территории.

В понедельник, 5 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал глав муниципалитетов ускориться с восстановлением пострадавшего жилья. Пожелание явно преждевременное, поскольку обстрелы продолжаются. Причем далеко не всегда понятно, кто и откуда стреляет: российская армия борется с рейдами так называемых "диверсионно-разведывательных групп" тоже при помощи артиллерии.

К понедельнику в Шебекинском округе Белгородской области, как утверждают местные власти, было разрушено почти две с половиной тысячи жилых помещений. Пока нет даже предварительных оценок прямого ущерба, который был нанесен только за последнюю неделю. Однако уже сейчас вероятно, что исчисляется он миллиардами рублей.

Стоимость такого рода страховок в ближайшее время кратно вырастет

Отгородиться от продолжающейся войны, сделать вид, что ничего не происходит, и продолжать жить привычной жизнью становится все сложнее. Первым начал прозревать бизнес. По данным "Коммерсанта", спрос на страхование от терактов со стороны корпоративных клиентов уже растет. В приграничных областях страховщики продают в полтора-два раза больше полисов, чем год назад. Последние события этот спрос только подстегнут. Вот только и стоимость такого рода страховок в ближайшее время кратно вырастет.

Россияне свое имущество страховать пока не торопятся. В людях живет вера в то, что государство возьмет на себя все издержки и покроет все убытки. Такого рода претензии выглядят законно и справедливо. Раз уж государство решило воевать, пусть тогда и ответственность за последствия войны берет на себя, по крайней мере, перед своими гражданами.

Но эта логика мгновенно перестает работать, когда пожары, взрывы, ракетные удары и налеты дронов перестают быть единичными форс-мажорами и превращаются в повседневную практику.

Например, губернатор Белгородской области уже заявил, что денег, которые есть у него в распоряжении, на восстановление всего разрушенного явно не хватит. Понятно, что эти слова адресовались не столько жителям области, сколько московским чиновникам. Вот только далеко не факт, что те моментально отреагируют, причем именно так, как хотелось бы губернатору. Так или иначе, но для государственных финансов война на российской территории означает окончательный переход к непредсказуемому ситуативному расходованию средств и такому же непредсказуемому поиску их источника.

Этот уровень риска многие сочтут для своего бизнеса неприемлемым

Переход войны через российско-украинскую границу радикально меняет и инвестиционные перспективы. С конца мая 2023 года жизнь и ведение бизнеса в России сопряжены с принципиально иными рисками. Это в равной степени относится и к российским, и к иностранным представителям бизнеса. Если до недавнего времени максимум, чем рисковала иностранная компания, продолжающая деятельность на территории страны-агрессора, – это "потерять лицо" и попасть под вторичные санкции, сейчас появилась угроза жизни и здоровью сотрудников – от разнорабочих до топ-менеджеров.

Этот уровень риска многие сочтут для своего бизнеса неприемлемым. Да и с точки зрения потенциальной доходности российские перспективы выглядят сегодня на порядок менее привлекательными, чем год назад. Цены на российское сырье (особенно газ) упали ниже довоенных уровней. Рубль за год стал в полтора раза дешевле и продолжает медленно, но верно снижаться.

Международные санкции становятся все более системными

А это значит, что ввоз в Россию чего бы то ни было – оборудования, комплектующих, готовой продукции – стал гораздо менее привлекательным. При этом издержки растут, поскольку логистику приходится перестраивать и корректировать под постоянно меняющиеся обстоятельства. Международные санкции становятся все более системными и концентрируются больше на том, чтобы добиться выполнения уже введенных ограничений.

Если интенсивность и результативность ударов по российской территории будут расти, можно ожидать еще одной волны "релокации" в страны, куда пока пускают без виз и загранпаспортов. И дело не в том, что россияне вдруг прозреют и что-то осознают. Просто жители страны прекрасно понимают: чем больше сгорит и взорвется в России, тем выше вероятность всеобщей мобилизации. А значит, и больше шансов попасть на фронт у тех, кого эта участь пока миновала. И никакие сегодняшние отсрочки завтра могут не помочь.