В Белгородской области в результате обстрела погиб местный житель

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате обстрела посёлка Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в центре посёлка рядом со школой взорвались пять снарядов. На одной из улиц оборвана линия электропередач. Повреждены крыши, фасады домов, у части из них выбиты окна.

Гладков обвинил в обстреле украинскую армию.

Кроме того, белгородский губернатор отметил, что над Шебекинским округом сработала система ПВО. Воздушную цель сбили на подлёте к городу, написал Гладков в телеграме.

Власти приграничных с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах. Представители ВСУ атаки, как правило, не комментируют.

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