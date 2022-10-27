В Бердянске Запорожской области Украины контролирующая город российская администрация сообщила о проведении выборочной проверки мобильных телефонов жителей. Проверяющих интересуют подписки на украинские телеграм-каналы.

Администрация заявила, что жители, подписанные на украинские ресурсы, потенциально рассматриваются как "иностранные агенты". Подавляющее число жителей города — граждане Украины, однако Москва заявила об аннексии Запорожской области и о признании её жителей гражданами России.

При первом обнаружении подобных подписок гражданину выносится предупреждение, уточняет российская администрация Бердянска. В дальнейшем нарушителям грозит штраф и уголовная ответственность в соответствии с российским законом о деятельности иноагентов, говорится в сообщении.

Закон, на который ссылается российская администрация города, в силу ещё не вступил. Иными российскими законами ответственность за чтение каких-либо ресурсов не предусмотрена.