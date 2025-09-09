В Берлине тысячи домохозяйств остались без света из-за пожара на ЛЭП

В Берлине рано утром во вторник, 9 сентября, произошло масштабное отключение электроэнергии из-за пожара на двух высоковольтных опорах в районе Трептов-Кёпеник, сообщает русская служба DW со ссылкой на издание Die Welt. Без света остались 42 тысячи домохозяйств, временно была парализована работа транспорта.

На юго-востоке Берлина перестали ходить пригородные электрички и трамваи, не работали светофоры. К полудню было восстановлено электроснабжение примерно 15 тысяч потребителей, передает агентство dpa. Оно уточняет, что сообщение о пожаре поступило в половине четвертого утра, и что пожарным расчетам потребовался один час, чтобы погасить пламя.

Причиной пожара, предположительно, стал поджог опор высоковольтных линий электропередачи. В расследовании участвует спецслужба, занимающаяся расследованием политически мотивированных преступлений. Поджог напоминает предыдущую атаку на энергетическую инфраструктуру на юго-востоке от Берлина в 2024 году, ответственность за которую взяла на себя левоэкстремистская группировка Vulkangruppe. Ее целью среди прочего был завод Tesla в федеральной земле Бранденбург. В тот раз тоже была подожжена линия электропередачи.