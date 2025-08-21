В четыре раза больше. Рост числа российских диверсий в Европе

Россия значительно увеличила число диверсионных операций по всей Европе: с 2023 года число атак на критически важные объекты инфраструктуры выросло почти в четыре раза. Об этом говорится в новом докладе Международного института стратегических исследований.

Выводы исследователей согласуются с растущим числом сообщений в прессе, обвинительных заключений и предупреждений разведки, в которых утверждается, что Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств.

"Хотя России до сих пор не удалось достичь своей главной цели, европейские страны сталкиваются с трудностями при реагировании на российские диверсионные операции и испытывают сложности в согласовании единого ответа, координации действий, разработке эффективных мер сдерживания и наложении достаточных издержек на Кремль", – говорится в докладе лондонского аналитического центра.

В число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют Россию, входят поджоги, случаи повреждения кораблями подводных коммуникационных кабелей, нарушения работы спутниковой навигации GPS и взлом компьютерной инфраструктуры.

Основная часть целей, как говорится в докладе, находится на территории Украины или связана с европейскими усилиями по поддержке или поставке Украине военной и гражданской техники. Рост числа инцидентов совпал с началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и достиг пика в 2023 и 2024 годах, увеличившись за этот период в четыре раза.

В докладе также отмечается замедление числа атак в первой половине 2025 года, хотя неясно, чем именно это можно объяснить.

Европейские и другие западные правительства выслали десятки сотрудников российской разведки, многие из которых работали под дипломатическим прикрытием еще до начала войны. Это вынудило российские спецслужбы прибегнуть к проведению операций через посредников или наемников – людей нанимают для проведения диверсий или других операций, иногда они даже не знают об этом.

В прошлом месяце британский суд признал трех человек виновными в поджоге склада в Лондоне, где хранилось оборудование, предназначенное для Украины. По словам прокуроров, поджог организовали люди, связанные с российской ЧВК "Вагнер".

Еще трех человек обвинили в попытке поджога объектов недвижимости, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В Польше в последние годы произошел ряд поджогов, которые власти связывают с Россией. В мае прошлого года в стране арестовали девять человек по подозрению в саботаже и совершении диверсий по заказу российских спецслужб. По словам польского премьера Дональда Туска, речь шла о попытке поджога завода по производству красок во Вроцлаве, диверсиях в Литве и поджоге склада IКЕА.

В июле этого года стало известно, что в стране задержали 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с Россией с целью совершения саботажа. В группу входят граждане России, Украины, Беларуси, один поляк, а также 27-летний колумбиец, которого обвиняют в двух поджогах в прошлом году по заказу России. Информационное агентство PAP писало, что подозреваемый предположительно получил инструкции, в том числе о том, как приготовить коктейль Молотова, от человека, связанного с российской разведкой. Другие детали не приводятся.

В августе прокуратура предъявила обвинения трем полякам и трем белорусам в причастности к поджогам в 2023 и 2024 годах, а также в работе на иностранные разведывательные службы. Их обвиняют в планировании или осуществлении атак, включая пожар в ресторане в Гдыне в 2023 году, попытку поджога склада в Гданьске в 2024 году и пожар на складе поддонов в Марках, также произошедший в прошлом году.

Один из самых крупных поджогов в Польше произошел на севере Варшавы – в мае 2024 года сгорел один из крупнейших торговых центров Marywilska 44 и были уничтожены около полутора тысяч арендуемых помещений, произошел ровно год назад, в ночь на 12 мая. Площадь возгорания составила свыше 60 тысяч квадратных метров.

Специалисты сразу же предположили, что здание целенаправленно подожгли, поскольку огонь распространился на очень большую площадь за максимально короткое время. Примерно в то же время похожие диверсионные акты были совершены еще в нескольких странах ЕС.

Гражданин Колумбии, которого обвиняют в поджогах в Польше, уже был осужден за поджоги в Чехии – его признали виновным в совершении одного теракта и подготовке второго. В 2024 году он поджег автобусы Транспортного предприятия Праги на стоянке в автобусном парке Garáž Klíčov в пражском районе Высочаны. По данным AFP, за это Хос-де-ла-Крус получил три тысячи долларов. Чешская контрразведка считает, что колумбиец был нанят российскими спецслужбами.

В ноябре прошлого года глава службы внутренней разведки Чехии Михал Коуделка возложил на Россию ответственность за массовые ложные предупреждения о готовящихся взрывах в школах, из-за которых сотни учебных заведений были закрыты на несколько дней.

В Болгарии на оружейном складе неподалеку от города Карнобат с начала войны в Украине произошло два инцидента: в 2022 году там взорвались боеприпасы, а в 2023 году произошел сильный пожар. Говоря о первом инциденте, бизнесмен Емельян Гебрев заявил, что "на 100% уверен" в причастности к ним российских спецслужб. Позже он признал в беседе с Радио Свобода, что прямых доказательств этому нет.

На объектах, связанных с Гебревым, который занимался поставками боеприпасов Украине, и на других связанных с военной промышленностью объектах в Болгарии, в прежние годы также происходили взрывы и пожары. Они начались более десяти лет назад и участились после аннексии Крыма в 2014 году. Болгарская прокуратура ведет расследование, предполагая, что за взрывами стоит российская военная разведка ГРУ. Сам Гебрев был отравлен "Новичком" – как показывают данные расследований и как считают власти Болгарии, также офицерами ГРУ. Бизнесмен выжил, несмотря на возникшие серьезные проблемы со здоровьем.

"Россия воспользовалась пробелами в правовых системах... С 2022 года, после высылки сотен ее разведчиков из европейских столиц, Россия добилась значительных успехов в онлайн-вербовке граждан третьих стран, чтобы обходить меры европейской контрразведки", – говорится в докладе Международного института стратегических исследований.

В докладе также говорится, что европейские правительства недостаточно инвестировали в поддержание систем безопасности критически важной инфраструктуры, несмотря на растущие опасения, что эта скрытая деятельность может быть частью долгосрочной стратегии России.

"Некоторые государства-члены НАТО расценили нетрадиционную войну России как часть ее долгосрочной подготовки к потенциальной военной конфронтации с НАТО", – говорится в докладе.

Немедленной реакции российских официальных лиц на доклад не последовало.