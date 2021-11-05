В Берлине российский дипломат найден мёртвым перед зданием посольства РФ

В Берлине при невыясненных обстоятельствах погиб второй секретарь посольства России.

Об этом в пятницу сообщило немецкое издание Spiegel, в публикации которого говорится, что полиция обнаружила тело 35-летнего мужчины утром 19 октября на тротуаре перед зданием дипмиссии . Реанимировать его не удалось.

Предположительно, дипломат мог выпасть из окна верхнего этажа. По информации Spiegel, тело уже передано России. Отвечая на вопрос издания, в российском посольстве заявили о "трагическом происшествии", которое не комментируется по "этическим соображениям".

Поскольку у погибшего был дипломатический статус, германская прокуратура не смогла расследовать смерть. Согласия на вскрытие тела российская сторона не давала.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Новость дополняется