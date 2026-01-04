В бровь и в глаз. Стефания Кулаева – о клятвах военного времени

Как подкову, кует за указом указ –

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Слова Мандельштама о деятельности "душегуба и мужикоборца" Сталина вполне актуальны, указы и в наше время куются быстро, нанося удары по самым разным "мужикам", то есть простым людям – и гендер тут не всегда важен (хотя в вопросах службы в армии пока третируют именно мужчин).

Страдают даже те, кому военно-патриотическая мобилизация всех сил РФ, казалось бы, выгодна, производителям оружия и всяким военным компаниям тоже достается. Ростех вот, нервно реагируя на историю про трудности жизни военпрома, признает: "за срыв гособоронзаказа в России введена суровая ответственность – таково требование времени и по-другому быть не может" (пост иллюстрируется фотографией Сталина и продвигает якобы большую национальную идею").

Конституцию надо соблюдать "свято", приказы начальников выполнять "строго", а независимость защищать "мужественно"

Специальными указами теперь регулируются вопросы верности и преданности интересам государства. Раньше от людей, получающих паспорт гражданина РФ, не требовалось приносить клятву, потом стали требовать от взрослых – ныне же по последнему указу это требование распространили на детей с 14 лет. Детям теперь надо торжественно поклясться "быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции". А тем (детям или взрослым), кто приносить клятву не пожелает, решение о принятии в гражданство отменят, также отменят его и в случае, если человеку решили дать гражданство, но он умер, не успев поклясться в верности и уважении к традициям. Отменять уже принятое решение по отношению к покойнику, которому обстоятельство такой непреодолимой силы, как смерть, помешало принести торжественную клятву – странно и жестоко. А ведь отмена решения будет иметь значение для потомков – сам по себе паспорт после смерти человека не нужен (его и забирают обычно в обмен на свидетельство о смерти), а вот факт гражданства родителя бывает очень важен, давая права и детям. Непонятно, почему надо отменять решение о гражданстве, ведь предать страну и ее традиции покойник уже никак не сможет, хоть он и не клялся, получая паспорт (при том, что решение о прием в гражданство принимается до паспорта и клятвы). Но главное даже не это. Самое удивительное, на мой взгляд, это средневековая вера в то, что люди, поклявшись, будут более связаны в вопросах верности, чем если не смогли или даже просто не успели поклясться.

Средневековыми клятвами верности мне приходилось заниматься, это очень интересная тема. Клялись в верности обычно на реликвариях – то есть хранилищах останков святых – или на иных в глазах людей того времени священных объектах (на Библии, на иконе или на кресте – в случае христианских клятв). Когда люди верили, что за нарушение клятвы им грозит кара божия, был реальный смысл требовать обещания верности в такой форме, хотя, конечно, и тогда постоянно предавали, но все же – трепеща. Всякие присяги и клятвы и сейчас сохраняются в тех областях отношений, которые сформировались еще в Средние века – церковных институтах, монархических церемониях, отчасти в армии. Но получающие паспорт дети – это совершенно другое, не только в Средние века, еще совсем недавно детям в 14 лет паспорт не давали, да и сама система паспортизации – из истории нового и новейшего времени.

Другим людям тоже надо приносить присягу "на верность РФ" по указам военного времени. Еще в 2023 году Путин подписал указ, обязующий добровольцев, работников госпредприятий (создаются в регионах в период военного положения) и участников территориальной обороны приносить присягу с такими словами: "торжественно присягаю на верность РФ, обязуюсь свято соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным России, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй".

В этом тексте обращает на себя внимание трогательный выбор наречий – конституцию надо соблюдать "свято", приказы начальников выполнять "строго", а независимость защищать "мужественно". Святость конституции (казалось бы, правового документа, а не сакрального текста) увязана, вероятно, с идеей фактически военной присяги, а не клятвы – дела гражданского. Да и работники госпредприятий, возникших "в период военного положения", оказываются – при изучении ФЗ-207 от 13.06.2023 (к которому привязано действие указа) – работниками разве что "ножа и топора", речь тут идет о военизированной структуре "Охрана" (ГУП "Центр специального назначения "Охрана" Запорожской области") на оккупированных территориях Украины. Им поручается ношение оружия для борьбы как с беспилотниками, так и для "помощи" полиции и спецслужбам.

Тема войны связана и с подачей на гражданство или вид на жительство приезжими мужчинами из почти всех стран бывшего СССР; соответствующий Указ № 821 существует и действует с ноября 2025 года. Мужчинам с 18 до 65 лет теперь требуется представлять либо контракт российской армией, либо что-то его заменяющее (справку, что отслужил, или справку о негодности), исключение сделано для граждан союзной Беларуси, а для приехавших из некоторых других стран (Казахстана, Молдовы, Украины) это требование относится только к гражданству, но не подачу на ВНЖ. Требование подписать контракт с армией воюющей страны, таким образом, предъявляется к иностранцам – до того даже, как они смогут подать документы на проживание в РФ, тем самым, граждан многих стран толкают на нарушение закона страны их подданства (во всех странах Центральной Азии и Южного Кавказа наемничество – преступление), без гарантии, что искомый документ им за это даже дадут, ведь могут рассмотреть и отказать по той или иной причине. Скажем, наличие жены – гражданки РФ – больше не считается основанием для получения ВНЖ в РФ, юристы рассказывают, что уже есть случаи лишения российских документов людей, получивших их в связи с браком. Получается, что человек, чтобы получить желанное право жить со своей семьей в России, должен нарушить закон своей страны, рискуя получить серьезный срок на родине, а в доме жены ему еще, возможно, жить и не разрешат.

В совместной публикации в Международному дню мигранта (18 декабря) АДЦ "Мемориал" и правозащитников Кыргызстана отмечалось: "Права трудящихся мигрантов – больше всего среди них граждан стран Центральной Азии – грубо нарушаются Россией, где все еще живут и работают миллионы приезжих тружеников, семьи мигрантов вытесняют из страны, отказывая детям в приеме в школу; ведется электронный контроль жизни и перемещения приезжих, создаются невыносимые условия жизни – полицейский контроль, преследования и депортации. Самое страшное преступление России по отношению к гражданам соседних стран – ведение агрессивной войны с Украиной, к участию в которой принуждают часто граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и других республик Центральной Азии".

О судьбах граждан Кыргызстана, подписавших контракт с российской армией, а потом попавших в плен, рассказывается в коротком документальном фильме Главный вывод этой публикации: вовлечение иностранных граждан в агрессивную войну – военное преступление РФ. Никаким указами это не оправдать.





Стефания Кулаева - эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

