За паспорт РФ придется повоевать

Есть ли предел потерям на войне в Украине, который вынудит Кремль остановить войну? Запутанный "Указ 821": соискателей российского гражданства и просителей вида на жительство вынуждают подписывать контракты с Минобороны РФ. Мумин Шакиров обсуждает эти темы с миграционным юристом Валентиной Чупик и социологом, журналистом Игорем Яковенко.

Как еще пополнять ряды армии, в которой квадратные километры меняются на человеческие жизни? Журналисты расследовательского проекта Система выяснили, что еще 5 ноября Путин подписал указ 821, который обязывает подписывать контракт с российской армией всех на вид на жительство в России и гражданство.

Кто попадает в эти списки? Те, кто просят гражданство по стажу проживания в стране, по воссоединению с семьей или детьми. Исключения сделаны для студентов, возвращающихся соотечественников и высококвалифицированных специалистов.

Указ сформулирован мошеннически

Юрист Валентина Чупик объясняет: "По тексту указа кажется, что абсолютно любой мужчина, подающий в России сейчас на вид на жительство, обязан предоставлять справку о том, что он отслужил в Российской армии, либо контракт, заключенный с Министерством обороны РФ. Это неправда".

– Разъясните коротко, что это за указ 821, кого касается, кого не касается?

– Указ целенаправленно сформулирован мошеннически, иммиграционные чиновники, естественно, по указивке сверху, используют его мошенническим образом. И всем, кто подает на вид на жительство, утверждают, что они обязаны предоставить справку о том, что отслужили в армии, либо заключили контракт. Контракт или справка о службе в Российской армии - это дополнительные условия, которые позволяют получить вид на жительство, если у вас нет других оснований для получения вида на жительство.

– Насколько правомерно по международным стандартам требовать от иностранцев подписания контракта с армией для подачи на ВНЖ или гражданство?

Это дополнительные условия, а не основные

– Абсолютно незаконно. Но этот указ, он как раз таки и сделан так, чтобы его понимали юристы правильно, а не юристы - неправильно. Так вот, при правильном понимании обнаруживается, что это дополнительные условия, а не основные. Да, многие страны предоставляют право получения вида на жительство после того, как человек отслужил в их армии в иностранном легионе, или в национальной гвардии, например, США, Франция, Бразилия. Но это всего лишь один из путей к виду на жительство или гражданству, а не основной путь. А российский указ сформулировал таким образом, чтобы казалось, что это единственный путь.

– Есть ли иные законные способы защититься от давления миграционных органов или только через суд?

– Сейчас у меня два пострадавших. Один из них гражданин Таджикистана, и он просто опустил руки, потому что он юридически безграмотен и бороться не готов. Второй - гражданин Армении. Он, в принципе, готов бороться. Но когда мы с ним обсудили, имеет ли смысл для него получать вид на жительство, оказалось, что нет. Имеет смысл получать вид на жительство только тем, кто работает по патенту и при этом серьезно болен, нуждается в регулярном лечении. Больше никаких плюсов, кроме полиса ОМС, вид на жительство в России сейчас не дает. Зато приносит очень много минусов.

Например, необходимость 275 дней в году проводить в Российской Федерации. Необходимость официально работать, необходимость регулярно отчитываться. Причем, отчетами сейчас очень много людей третируют, угрожая аннулировать виды на жительство, вымогая взятки или принуждая к подписанию контрактов. Я советую всем молодым мужчинам рассмотреть возможность поступления в российские вузы, а еще лучше, в техникумы. На бюджетном отделении вы имеете полное право учиться, если сдали экзамены. Это даст вам право работать без патента. Это даст вам возможность пользоваться поликлиникой вашего учебного заведения, точно так же, как если бы у вас был полис ОМС. И это избавит вас от необходимости сверять часы и постоянно находиться в России. Избавит вас от необходимости ежегодно отчитываться.

Не подписывайте эти контракты или в контракте пишите "не согласен"

– Можно ли рассматривать поставленную под давлением подпись под контактом на военную службу как недействительную, есть ли шанс защитить права в российских или, скажем, международных судах?

– У нас в октябре 2024 года были такие истории. Но в тех случаях было не просто давление, там были пытки. Мы аннулировали три контракта, подписанные в результате пыток. Можно ли аннулировать контракты, подписанные в результате обмана или в результате психологического давления? Я просто не знаю, практики нет. Попробовать можно. Если есть желающие обратиться, я готова помочь. По возможности не подписывайте эти контракты или в контракте пишите "не согласен". Это очень хороший способ, когда вас заставляют, в том числе напишите на своем языке. И тогда мы этот контракт аннулируем вообще без проблем, - объясняет Валентина Чупик.

12 декабря журналисты изданий Русской службы Би-би-си и "Медиазона" на основании открытых источников установили имена 155 368 российских военнослужащих, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. За прошедшие две недели список пополнили 3226 имени, то есть продвижение российской армии в Донецкой области, взятие Покровска и других населенных пунктов, обходится, как минимум, такими жертвами.

Реальные потери российской стороны убитыми могут быть значительно выше, по разным оценкам, российские вооруженные силы потеряли в боях от 239 тысяч до 345 тысяч человек.

Социолог и журналист Игорь Яковенко считает, что человеческие потери абсолютно не значимы для Владимира Путина.

– Как долго еще режим сможет скрывать от общества масштабы потерь?

Путин будет продолжать воевать неопределенно долго

– Одно из самых главных конкурентных преимуществ путинского режима заключается в том, что цена человеческой жизни в России равна нулю. Поэтому любое количество потерь не имеет никакого значения. То есть практически любое.

– При текущем уровне потерь - более 155 тысяч по именам и фамилиям - какой сценарий развития войны вы считаете наиболее вероятным?

– Путин будет продолжать воевать неопределенно долго. В России достаточно много ресурсов, чтобы продолжать воевать, в том числе и людских. В конечном итоге не эти факторы приведут к окончанию войны. К окончанию войны приведет тяжелое военное поражение Путина, а не потерии

– Вы полностью исключаете кризис внутри системы?

– Кризис внутри системы обязательно произойдет в результате военного поражения. Военное поражение вполне может привести к кризису внутри системы, - уверен Игорь Яковенко.



