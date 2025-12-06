"Эта тема остается табу". Граждане стран Центральной Азии в плену

Воевавшие на стороне России граждане стран Центральной Азии, которые оказались в плену в Украине, обращаются к родственникам и властям своих государств с просьбой вернуть их домой. До настоящего времени информации о возвращении военнопленных на родину и о запросах их стран на выдачу нет.

"Чтобы меня быстро обменяли"

"Здравствуйте, сестра! Я жив-здоров. У меня все нормально, — обращается к родным 28-летний таджикистанец Акрамбек Абдулназаров, попавший в украинский плен. — Если возможность будет, если хотите, чтобы я вернулся домой, обратитесь к военной прокуратуре, адвокату, чтобы меня быстро обменяли".

История Абдулназарова — типичная для трудовых мигрантов, которые отправились на заработки в Россию и оказались на передовой. Источники Радио Озоди сообщают, что Абдулназаров уехал в Россию в 2018 году, собирался вернуться на родину в 2022-м после истечения срока вида на жительства. Был задержан предположительно за нарушение миграционных правил. Его поместили под стражу, за решеткой предложили оформить российское гражданство в обмен на подписание контракта с Минобороны России.

Видеозапись с пленным Абдулназаровым, уроженцем Горного Бадахшана, украинский проект "Пленные СВО" опубликовал в конце октября. Вестей о том, что государственные органы в Душанбе заинтересовались его судьбой, нет.

В украинском плену, по данным государственного проекта "Хочу жить", находятся десятки граждан стран Центральной Азии, воевавших на стороне России. Некоторые из них записывали видеообращения к семьям и властям своих стран с просьбами вернуть их на родину.

58-летний кыргызстанец Алисир Турсунов в прошлом году просил президента Садыра Жапарова содействовать его возвращению домой. Пленный рассказал, что силовики схватили его на улице в Рязани, отправили в камеру предварительного заключения, где морили голодом, затем привезли в военкомат и вынудили подписать контракт. В Бишкеке на это обращение не отреагировали.

Весной украинский блогер Владимир Золкин опубликовал интервью с попавшими в плен казахстанцами Ерболом Ордабаевым и Шерханом Егамбердиевым. Молодые люди рассказали, как попали на фронт: первый подписал контракт, работая вахтовым методом в Сибири, второй поехал на войну, чтобы избежать уголовной ответственности за проступок, который он совершил, находясь на отдыхе в России. Интервью с ними стало первым реальным доказательством вербовки граждан Казахстана российской стороной.

Вслед за этим казахстанские дипломаты ходили на встречу с представителями украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. "Хочу жить" сообщал: Астана заверила, что "будет следить за дальнейшим расследованием дел в отношении наемников и проводить соответствующую информационную работу среди своих граждан".

"Всех после обмена возвращают назад в части и на фронт"

Через несколько недель Ордабаева и Егамбердиева выдали России — в рамках предпасхального обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Позже 20-летний Егамбердиев сообщил родным, что после проведенных сотрудниками ФСБ допросов его вновь бросают на передовую.

Могут отправить на боевое задание

"Меня отправляют в Донецкую область, у меня не будет связи. И я не знаю дальнейшие события, что со мной будет. Могут отправить на боевое задание, могут еще что-то сделать. Я не знаю, — записал он видео. — По закону не должны отправлять на боевое задание, но всем как бы пофиг. Не хочется воевать, хочется мирной жизни, хочется к любимой девчонке, к семье".

Сестра Егамбердиева Асель рассказала Astra, что после обмена к Шерхану ездила мать. "Свидания не дали, но они поговорили через решетку воинской части № 61899 в поселке Мосрентген Московской области", — сообщила Асель.

Что сейчас происходит с Егамбердиевым и где он находится — неизвестно. Его сестра не ответила на телефонные звонки корреспондента Азаттык Азия и сообщения в мессенджере.

"В принципе, всех [российских военных] после обмена возвращают назад в части и на фронт, если у них руки и ноги на месте. Нахождение в плену для российских военнослужащих не является обстоятельством для увольнения с воинской службы", — сообщили Азаттык Азия в проекте "Хочу жить".

Эту информацию подтверждает кейс другого обменянного казахстанца, Ерболата Ордабаева, который, по-видимому, продолжает воевать. Его родственница из Лисаковска, города на севере Казахстана, попросившая не указывать ее имя, сообщила, что Ерболат периодически выходит на связь с семьей, разговаривает с близкими: "Спрашивает, как дела, как здоровье, что делаем, что нового — особо долго не разговариваем".

"Усидеть на двух стульях: не допустить участия, но не испортить отношения с Путиным"

Сведений о том, что Астана запрашивала у России выдачу Ордабаева и Егамбердиева, нет. Участие в иностранных вооруженных конфликтах и наемничество — уголовно наказуемые деяния в Казахстане. Впрочем, как и в других странах региона. Но сообщений о требованиях центральноазиатского столиц экстрадировать воюющих в Украине не было.

"Они пытаются проводить многовекторную внешнюю политику, но при этом стараются никоим образом не раздражать российские власти, — рассуждает о курсе государств Центральной Азии политолог Алишер Ильхамов, директор базирующегося в Лондоне аналитического центра Central Asia Due Diligence. — Они воздерживаются от критики — это сужает их возможности".

Власти Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана привлекают к уголовной ответственности граждан, которые вернулись на родину после участия в войне против Украины. Как правило, им выносят обвинительные приговоры и назначают до пяти лет лишения свободы.

Таджикистан, по словам генерального прокурора страны Хабибулло Вохидзода, не возбудил ни одного уголовного дела в отношении воевавших граждан. Наблюдатели видят за этим стремление Душанбе, который в значительной мере зависит от денежных переводов работающих в России трудовых мигрантов, показать лояльность Москве, нуждающейся в человеческих ресурсах для продолжения войны.

Там ни грамма критики в адрес российских властей

Центральноазиатские страны не только не запрашивают своих граждан, находящихся в украинском плену, но и не могут полноценно противостоять массированной вербовке, которую развернула Россия, отмечает Ильхамов. Косвенным ответом на вербовку может служить недавно выпущенный спецслужбой Узбекистана документальный фильм, герои которого рассказывают об обмане и угрозах, с которыми сталкивались в России перед подписанием контрактов, и о "мясных штурмах" в Украине.

"Там ни грамма критики в адрес российских властей, которые осуществляют целенаправленную политику по рекрутированию мигрантов [на войну], — подчеркивает Ильхамов. — Кого-то они рекрутируют под давлением: под угрозой открытия уголовного дела или депортации. [В фильме] говорится, что некоторых обманули или [заставили] под давлением, но не указывают, кто именно, что за этим стоит, какая политика [ведется]. Эта тема остается табу. Они пытаются усидеть на двух стульях: с одной стороны — не допустить участия [в войне] граждан Узбекистана, но при этом не испортить отношения с [президентом России] Путиным".

В ноябре "Хочу жить" писал, что в вооруженные силы России вступило более семи с половиной тысяч наемников из стран Центральной Азии, около полутора тысяч из них погибли. Поименные списки воюющих переданы представителям властей этих государств.

В украинском проекте отказались сообщать, какой была реакция получателей и обращались ли власти центральноазиатских стран по дипломатическим и иным каналам с просьбой выдать им оказавшихся в плену граждан. "Это чувствительный вопрос, мы не будем его комментировать", — заявили в "Хочу жить".