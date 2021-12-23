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В Бурятии 800 домов остались без отопления из-за пожара на ТЭЦ

Иллюстративное фото

В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Около 800 домов остались без отопления и горячей воды, жителей срочно расселяют в пункты временного размещения. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ произошло возгорание проводки. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за искры от сварки. В результате загорелись кабели, которые управляют котлами отопления. Отключены четыре из шести работавших котлов и два турбогенератора теплоэлектростанции.

На ремонт, по самым оптимистичным прогнозам, потребуется около шести-семи часов. Запустить станцию смогут только 24 декабря. За это время температура в городе опустится до минус 30 градусов. Приостановлена работа 19 детских садов, школьники учатся дистанционно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Региональная прокуратура также начала проверку. Ущерб электростанции оценили в более чем миллион рублей.

После объявления режима ЧС глава Бурятии Алексей Цыденов решил вернуться из командировки в Сирии, где он находится по приглашению Минобороны вместе с другими чиновниками, депутатами Госдумы и сенаторами. Они привозили подарки сирийским детям.

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