В Донецкой области при обстреле двое погибших, в Харькове - пятеро раненых

Власти Донецкой области Украины сообщили в воскресенье вечером о двух погибших и одном раненом в результате обстрелов за минувшие сутки.

Всего, по данным региональной военной администрации, было тринадцать обстрелов. Какие конкретно населенные пункты подверглись ударам, не уточняется. Сообщается только, что из прифронтовой зоны эвакуированы 383 человека, в том числе 10 детей. 44 ребенка школьного возраста из Покровского и Авдеевского районов направлены в один из санаториев Ивано-Франковской области, отмечается в сообщении.

В Запорожской области Украины двое пожилых местных жителей получили ранения в результате двух обстрелов Гуляйполя из РСЗО "Град". Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, раненые находились в момент обстрела во дворе своего дома.

Харьковская областная прокуратура проинформировала о ранении пяти человек при обстреле Харькова. Ведомство опубликовало снимки с последствиями обстрелов, отмечая, что на них видны разрушения нежилых помещений и жилые дома с выбитыми стёклами. "7 апреля около 11:45 вооруженные силы РФ обстреляли жилой квартал Шевченковского района Харькова. Пострадали пять мирных жителей. В результате ударов повреждены по меньшей мере 13 многоэтажных и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили", – говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала снимки тушения пожара после обстрела Харькова днём в воскресенье.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье назвал ситуацию в Харькове "очень жёсткой". "Ситуация в городе - очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще фактически ежедневно – авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины - для каждого, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", - заявил Зеленский.

В последние дни Россия усилила удары по Харькову. Российская пропаганда все чаще говорит о Харькове, как об одной из целей военной операции. Была информация и о большом наступлении на этот город, но пока она не подтверждается.