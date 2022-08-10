В Екатеринбурге депутата арестовали за пост пятилетней давности

В Екатеринбурге по административному делу арестован депутат городской Думы Алексей Холодарёв. Суд назначил ему 14 суток ареста по статье о "демонстрации экстремистской символики". Поводом к аресту стало то, что в 2017 году Холодарёв в своем блоге Вконтакте перепостил видеоролик "Он вам не Димон", в котором рассказывалось о предположительной причастности экс-президента России Дмитрия Медведева к коррупции.

Ролик "Он вам не Димон" стал результатом расследования Фонда борьбы с коррупцией, который возглавлял Алексей Навальный. В июне 2021 года Фонд борьбы с коррупцией был признан Мосгорсудом экстремистской организацией, соответственно, его логотип, фигурирующий на видео, также подпадает под определение "экстремистской символики".

Адвокат Холодарёва Алексей Бушмаков заявил, что полиция намеренно искала поводы дискредитировать депутата. Сам Холодарёв согласен с этим. "Нужно [было] любой ценой что-то откопать на человека, который не согласен с тем, что происходит," - сказал он.

Как сообщает издание "Медиазона", депутата Холодарёва уже дважды штрафовали на 40 тысяч рублей по протоколам о "дискредитации российской армии" из-за антивоенных постов. Один их них был написан 24 февраля, в день вторжения России в Украину. Через два дня партия "Справедливая Россия" исключила Холодарёва из своих рядов.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова в июле потребовала у думской комиссии по этике лишить Холодарёва мандата, но комиссия только осудила Холодарёва за "несоответствие морально-этическому облику депутата". Депутаты Гордумы Екатеринбурга также организовали проверку деклараций Холодарёва, заседание назначено на 17 августа.