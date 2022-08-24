В Екатеринбурге задержали сторонников Евгения Ройзмана

На главной площади Екатеринбурга в среду прошел митинг в поддержку бывшего мэра города Евгения Ройзмана и против его ареста. Как сообщает "ОВД-Инфо", полиция начала задерживать участников акции, несмотря на то, что они выбрали форму "молчаливого протеста", то есть собрались без плакатов и лозунгов. Также за пикет с плакатом в поддержку Ройзмана задержаны два человека в Москве.

Издание "Активатика" пишет, что в митинге на площади 1905 года в центре Екатеринбурга приняли участие около 30 человек, не считая представителей прессы. Большинство участников - люди, которым Ройзман лично помог в ходе своей общественной деятельности.

"ОВД-Инфо", ведущее статистику репрессий по "политическим" делам в России, считает, что масштаб репрессий за время войны в Украине стал для России беспрецедентным. Уголовному преследованию за антивоенную позицию в России за полгода подверглись по меньшей мере 225 человек. Число административных дел исчисляется десятками тысяч.

Бывший мэр Екатеринбурга, общественный деятель Евгений Ройзман был арестован полицией и сотрудниками ФСБ в своей квартире утром 24 августа. Он успел сообщить, что против него заведено уголовное дело по статье о "дискредитации вооруженных сил России". Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Позже появились сообщения, что для проведения следственных действий Ройзман будет доставлен из Екатеринбурга в Москву.

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