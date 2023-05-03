В Ереване полиция задержала подростка из Волгограда Ярослава Иноземцева, которого в России судили по обвинению в подготовке теракта в школе. Он задержан на 72 часа, после чего состоится суд о его возможной экстрадиции в Россию. Сам 17-летний Ярослав считает дело против него сфабрикованным из-за его политической позиции. В России суд признал его невменяемым и приговорил к принудительному психиатрическому лечению.

Как сообщила изданию "Сота" мать Иноземцева Юлия, уже в полиции её сын по совету адвоката "Армянской Хельсинкской группы" написал прошение о предоставлении ему политического убежища в Армении. Ярослав заявил полицейским, что в России ему грозит опасность.

В Ереване Юлия и Ярослав Иноземцевы оформляли визы, чтобы уехать в Европу. Из России юноше помогли уехать волонтеры проекта "Дозор", о его отъезде стало известно в марте. По словам Юлии Иноземцевой, о местонахождении подростка российским силовикам сообщил его отец - как она считает, чтобы добиться возвращения бывшей супруги. После этого армянская полиция произвела задержание.