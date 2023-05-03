В Ереване полиция задержала подростка из Волгограда Ярослава Иноземцева, которого в России судили по обвинению в подготовке теракта в школе. Он задержан на 72 часа, после чего состоится суд о его возможной экстрадиции в Россию. Сам 17-летний Ярослав считает дело против него сфабрикованным из-за его политической позиции. В России суд признал его невменяемым и приговорил к принудительному психиатрическому лечению.
Как сообщила изданию "Сота" мать Иноземцева Юлия, уже в полиции её сын по совету адвоката "Армянской Хельсинкской группы" написал прошение о предоставлении ему политического убежища в Армении. Ярослав заявил полицейским, что в России ему грозит опасность.
В Ереване Юлия и Ярослав Иноземцевы оформляли визы, чтобы уехать в Европу. Из России юноше помогли уехать волонтеры проекта "Дозор", о его отъезде стало известно в марте. По словам Юлии Иноземцевой, о местонахождении подростка российским силовикам сообщил его отец - как она считает, чтобы добиться возвращения бывшей супруги. После этого армянская полиция произвела задержание.
- Ярослава Иноземцева арестовали в июне 2020 года, когда ему было 14 лет. В ходе обыска силовики изъяли "самодельное взрывное устройство" – петарду, мощности которой, по словам адвоката, хватило бы лишь чтобы взорвать картонную коробку, – и 18 "коктейлей Молотова". По версии следствия, школьник собирался совершить теракт в школе, в которой он учился, планировал убить завуча и одного из учеников. Сам Иноземцев заявлял, что собирался использовать изъятые предметы в развлекательных целях. Спустя полгода статью переквалифицировали на подготовку к теракту.
- В феврале 2021 года экспертиза Института имени Сербского в Москве признала Иноземцева невменяемым. В апреле его перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. В июле 2022 года Иноземцева признали виновным в покушении на совершение террористического акта, незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств. Ему назначили принудительное психиатрическое лечение. Семья подала апелляцию. В январе 2023 года апелляционный суд утвердил решение. После этого Иноземцеву с матерью удалось уехать в Армению с помощью правозащитников.
- В видео об отъезде Иноземцев заявил, что дело против него было сфабриковано: "Я был обычным подростком с обычными увлечениями. Сделать меня террористом решили из-за моих антиправительственных и антипутинских постов в соцсетях". Семья подростка заявляла о политическом характере преследования, так как он публиковал в социальных сетях антипутинские посты. Иноземцев подтвердил, что выступает против войны в Украине и против российских властей.
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