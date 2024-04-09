В ЕС планируют ужесточить правила ввоза продуктов из Украины

Переговорщики от Европарламента и стран – членов ЕС договорились ужесточить таможенные требования к некоторым продуктам питания из Украины. Решение касается, в частности, мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп, кукурузы, сахара и мёда, сообщило на этой неделе руководство ЕС.

Товары, на которые распространяются правила, могут ввозиться в Евросоюз беспошлинно только в определённом количестве. Как только это количество будет достигнуто, таможенные пошлины снова будут подлежать уплате. Речь идёт об объеме ввоза до среднего показателя за период с середины 2021 по конец 2023 года.

Соглашение ещё должно быть одобрено официально. Правила будут применяться с 6 июня сроком на один год. Насколько тарифы повлияют на украинскую экономику, зависит от того, сможет ли страна, находящаяся под атакой со стороны России, найти новых покупателей своей продукции, отмечает агентство DPA.

ЕС освободил украинские товары от таможенных пошлин вскоре после начала российского полномасштабного вторжения в соседнюю страну. Мера, согласованная Брюсселем, была призвана поддержать экономику Украины. Действующие льготы для Киева истекают летом. Если к тому времени не будет утверждено новое постановление, срок действия меры прекратится без продления.

Поддержка в виде тарифных льгот вызвала недовольство со стороны многих фермеров, прежде всего в странах Восточной Европы. Они заявляют, что подвергаются непропорциональной конкуренции со стороны недорого сельскохозяйственного импорта из Украины.

Украина считается важным мировым производителем пшеницы. От импорта её зерна особенно зависят жители более бедных стран планеты. Из-за российского вторжения возникли проблемы с вывозом продукции морем, что важно для торговли. Цены на пшеницу тем временем значительно выросли, пишет DPA.