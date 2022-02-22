В ЕС согласован пакет санкций в ответ на признание Москвой "ЛНР" и "ДНР"

Министры иностранных дел стран ЕС во вторник единогласно одобрили новые санкции против России в ответ на признание Москвой независимости сепаратистских республик Донбасса и размещения на их территориях российских войск.

Речь идёт о первом пакете санкций в связи с признанием так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он указал на нарушение Россией норм международного права и отходе от взятых на себя обязательств.

Корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк передаёт, что новые санкции ЕС затрагивают 351 депутата Госдумы России, а также 27 других официальных лиц, организаций и военных чиновников. Это подтвердил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Reuters передаёт, что новые ограничительные меры ЕС в отношении России затронут банки, оборонный сектор и ограничать России доступ на европейские рынки капитала. "Этот пакет санкций ударит по России, и ударит очень сильно", - отметил Боррель на совместной пресс-конференции с Лё Дрианом.

Пока не ясно, когда имено новые санкции вступят в силу. Дипломаты ожидают, что это произойдёт в ближайшие часы или дни, отмечает Reuters.

Ранее во вторник стало известно, что представители стран Европейского Союза достигли предварительной договорённости о введении новых санкций против Москвы. Со ссылкой на источники в Еврокомиссии отмечалось, что санкции могут быть введены против 27 российских высокопоставленных официальных лиц, гражданских и военных, причастных к решению о признании независимости двух сепаратистских республик на востоке Украины, и 351 депутата Госдумы, которые инициировали обращение к Владимиру Путину с просьбой о таком признании.

Санкции ужетсочают также США и Великобритания.