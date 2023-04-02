В Финляндии оппозиционная партия объявила о победе на выборах

В Финляндии на прошедших в воскресенье, 2 апреля, парламентских выборах с небольшим отрывом может победить оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) во главе с Петтери Орпо.

Такой прогноз дал местный общественный вещатель Yle. По данным Yle, НКП пожет получить в парламенте 48 мандатов - на два больше, чем националистическая партия "Истинные финны". Социал-демократической партии нынешнего премьер-министра Финляндии Санны Марин прогноз даёт третье место и 43 депутатских кресла. Всего в парламенте 200 депутатов, отмечает Reuters.

После того, как избирательная комиссия страны подсчитала более 97 процентов поданных бюллетеней, Associated Press сообщило, что правоцентристская НКП объявила о победе на выборах, и что у неё 20,7% голосов. Далее следуют "Истинные финны" - 20,1%, а у социал-демократов 19,9% голосов поддержки.

37-летняя Марин сталкивается с критикой в адрес своей партии, в частности, по вопросу о госрасходах, пишет "Голос Америки".

В случае победы НКП ее председатель Орпо получит первый шанс сформировать коалицию. Партия лидировала в опросах почти два года, хотя в последние месяцы ее преимущество уменьшалось. Национальная коалиционная партия обещала в случае прихода к власти сократить расходы и остановить рост государственного долга.

Когда четыре года назад Санна Марин возглавила финское правительство, она стала самым молодым в мире премьер-министром, а всеми пятью вошедшими в коалицию партиями руководили женщины. При Марин страна начала процесс вступления в НАТО - в ответ на российское полномасштабное вторжение в Украину. При этом отмечается, что война в Украине имела лишь небольшое влияние на нынешнюю избирательную кампанию в Финляндии.