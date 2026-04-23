В ФРГ по делу о подготовке диверсий арестованы двое иностранцев

Задержанных в первой половине апреля в Баварии двух иностранных граждан заподозрили в планировании диверсий в интересах иностранной организации.

Как сообщило в четверг управление уголовной полиции в Мюнхене, подозреваемые - 45-летний гражданин Латвии и 43-х летний гражданин Украины - были остановлены 12 апреля в ходе дорожного контроля в районе города Нойендеттельсау, недалеко от Нюрнберга. В их автомобиле полицейские обнаружили поддельные удостоверения личности, камеры, дрон, GPS-трекеры, радиостанции, несколько мобильных телефонов и SIM-карты.

Следствие полагает, что иностранцы, имена которых не приводятся, действовали "по заданию неназванной организации или структуры за пределами Германии". Также отмечается, что эти двое мужчин не имеют постоянного места жительства в ФРГ, а в момент задержания их машина двигалась в сторону чешской границы.

В Германии сохраняется повышенная готовность к возможным актам саботажа со стороны России из-за поддержки Берлином Киева в условиях полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию, отмечает AFP. Агентство напоминает, что сейчас в Германии ведётся несколько судебных производств в отношении предполагаемых российских агентов. В октябре прошлого года суд в Мюнхене приговорил россиянина Дитера Ш., имеющего также гражданство ФРГ, к шести годам лишения свободы по обвинениям в шпионаже и подготовке диверсий в интересах Москвы.

Власти западных стран на протяжении последних лет не раз высказывали оценки, что за рядом преступлений в Европе, включая поджоги заводов и критически важных объектов инфраструктуры, физические нападения, стоят агенты, проплаченные Россией. Москва подобные обвинения категорически отрицает.



