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В Госдуму внесли законопроект о распределении студентов-бюджетников

Госсовет Татарстана предложил вернуть распределение студентов, обучавшихся за счёт государственного бюджета. Соответствующие поправки к закону "Об образовании" внесены в Госдуму.

Согласно законопроекту, выпускники должны будут отработать три года или возместить затраты на их обучение. Решать, куда направить бывших студентов, будет специальная комиссия, сформированная на базе образовательного учреждения. Распределять выпускников собираются в соответствии с планами властей.

При этом зачислять на бюджет будут только при заключении с абитуриентом договора "о дальнейшем трудоустройстве по распределению согласно получаемой им квалификации".

Депутаты Татарстана обосновали своё предложение "острой потребностью с конца 2022 года в кадрах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса". По их данным, сейчас там не хватает около 5,5 тысяч работников.

  • Практика распределения выпускников существовала в СССР. С 2021 года она действует в Беларуси.

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