В Госдуму внесён проект о льготах при поступлении в вузы для вдов военных

В Госдуму России внесён законопроект о возможности для вдов военных поступать на бесплатное обучение в вузы и колледжи, имея "преимущественное право". Об этом в четверг пишет "Медуза".

По сведениям издания, автор инициативы - глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вдовам военных нужно "предложить дополнительные меры поддержки" - возможность получения образования, повышения квалификации и переподготовки.

Документ предлагает поправки в статью федерального закона "Об образовании". Он предусматривает, что вдовы военных получат "преимущественное право" зачисления в вуз при успешной сдаче вступительных экзаменов и при "прочих равных условиях".

Об этом же законопроекте написало издание "ЧТД", отметив со ссылкой на документ, что в колледжи вдов военных хотят принимать "в первую очередь, вне зависимости от результатов экзаменов".

Сейчас вузы должны выделять не менее 10% бюджетных мест для участников войны в Украине и их детей. Только с начала нынешнего года в лучшие вузы России, как отмечают СМИ, поступили 3 тысячи таких студентов.