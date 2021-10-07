В Иркутской области задержанных свидетелей Иеговы отправили в СИЗО

В Иркутской области шестерых свидетелей Иеговы, задержанных по делу об организации деятельности экстремистской организации, отправили в следственный изолятор. Еще один человек находится под домашним арестом. Как сообщается на сайте религиозного движения, регион стал 69-м в России, в котором преследуют верующих.

Последователей движения "Свидетели Иеговы" задержали 5 октября, после того как в Иркутске и селе Пивоварихе прошли обыски не менее, чем в двенадцати домах верующих. Несколько человек доставили на допросы.

В этот же день сотни жителей Иркутска вышли к зданию Октябрьского суда в центре Иркутска, чтобы поддержать свидетелей Иеговы. Стихийная акция проходила во время назначения подозреваемым меры пресечения.

В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Позже все организации "Свидетели Иеговы" в стране внесли в список запрещенных.

С 2017 года против верующих возбуждено более 250 дел. Обвиняемыми по ним стали почти 550 жителей России. В заключении находятся более 60 последователей религиозного движения.