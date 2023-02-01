В Иванове подвалы превратят в бомбоубежища за счёт жильцов домов

Оперативный штаб Ивановской области предложил переоборудовать подвалы жилых домов в бомбоубежища. Копия протокола заседания оперштаба публикуется в соцсетях. В протоколе, подписанном губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, указано, что работы по оборудованию убежищ должны финансироваться из коммунальных платежей.

Согласно протоколу, до конца февраля управляющие компании и ТСЖ должны провести общие собрания жильцов многоквартирных домов и согласовать на них "планы дооборудования подвальных помещений". Средства на "дооборудование" предлагается брать из платежей жильцов на содержание общедомового имущества.

После начала военного вторжения России в Украину появляются новости о проверках и оборудовании бомбоубежищ во многих регионов России. В первую очередь это касается приграничных областей, которые регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны (власти Украины не комментируют обстрелы). Так, в Белгороде с середины ноября 2022 года разрабатывают интерактивную карту укрытий и собираются размещать на улицах информацию о ближайших убежищах.

В Москве жителей осенью просили освободить парковки от автомобилей под предлогом устройства там убежищ. Также Департамент социальной защиты Москвы заказал разработку дизайна указателей для укрытий; издание "База" сообщало о подготовке укрытий в московских больницах и поликлиниках.