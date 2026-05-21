В Карибское море вошел авианосец США после обвинений против Кастро

Американский атомный авианосец Nimitz в сопровождении боевых кораблей вошел в Карибское море, сообщило Южное командование вооруженных сил США после того, как в среду стало известно, что Вашингтон выдвинул обвинения в отношении бывшего главы Кубы Рауля Кастро и ещё пятерых лиц.

"Добро пожаловать в Карибское море, авианосная ударная группа Nimitz!", - говорится в посте американского командования на платформе X. Публикацию сопровождает видеоролик, демонстрирующий возможности корабля.

США обвиняют 94-летнего экс-руководителя Кубы и её неформального лидера Рауля Кастро в сговоре с целью убийства четырёх человек, включая трёх американских граждан. Заключение обнародовало американское министерство юстиции. Дело связано с событиями 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два гражданских самолёта правозащитной организации Brothers to the Rescue. Эта группа была основана кубинскими эмигрантами, которые использовали авиацию для поиска кубинцев, бегущих из страны по морю.

Президент США Дональд Трамп назвал предъявление Кастро и нескольким кубинским военным обвинений "очень важным моментом" и, несмотря на переброску авианосца, исключил военную эскалацию в отношении Кубы. "Эскалации не будет. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Послушайте, страна разваливается. Это полный бардак, и они, похоже, потеряли контроль", - сказал глава Белого дома в беседе с журналистам в среду.

Reuters называет уголовное преследование властями США Рауля Кастро "серьёзной эскалацией кампании давления Вашингтона на коммунистическое правительство острова". С момента возвращением Трампа в Белый дом отношения между Вашингтоном и Гаваной резко обострились.

В начале 2026 года Вашингтон ввёл нефтяную блокаду Кубы. В итоге страна столкнулась с самым тяжелым экономическим кризисом за последние десятилетия. Он сопровождается масштабным дефицитом энергоносителей; регулярно происходят отключения электроэнергии, длящиеся по нескольку часов. Помимо нехватки топлива кубинцы испытывают недостаток продовольствия и многих других товаров первой необходимости.

В Вашингтоне также заявляли, что добиваются отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Рауль Кастро был одним из лидеров Кубинской революции 1959 года и в течение десятилетий занимал ключевые посты в руководстве страны. После болезни старшего брата Фиделя Рауль Кастро он стал фактическим, а затем официальным руководителем Кубы. В 2018 году Рауль Кастро ушёл с поста главы государства.





