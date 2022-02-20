В Киеве сообщили о десятках новых обстрелов со стороны сепаратистов

Украинские власти за воскресенье, 20 февраля, зафиксировали десятки новых обстрелов со стороны сепаратистов на востоке страны.
В Киеве сообщили по меньшей мере о 53 обстрелах, и практически все они, как отмечается, велись с применением запрещенного минскими договорённостями вооружения. В результате стрельбы один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и был госпитализирован.
В штабе украинской Операции объединённых сил в Донбассе, среди прочего, сообщили об обстреле на мосту возле контрольно-пропускного пункта "Счастье" в Луганской области. Там был уничтожен грузовик украинских представителей Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня. В штабе уточнили, что обстрел велся с применением миномета, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Сепаратисты также обвиняют украинских военных в обстрелах и нарушениях режима тишины.
В так называемой "Луганской народной республике" заявляют, что с начала суток украинские военные обстреляли территорию "ЛНР" более 40 раз. При этом сепаратисты утверждают, что правительственные силы применяли тяжёлую артиллерию и миномёты, гранатомёты различных систем, а также стрелковое оружие. Также в "ЛНР" утверждают, что украинские военные используют турецкие беспилотники "Байрактар" для ведения разведки.
В "ДНР" с начала воскресенья насчитали 37 обстрелов со стороны украинских военных. В "ДНР" отмечают, что силы так называемой "народной республики" наносили ответные удары по позициям украинской армии "с целью защиты мирного населения… из незапрещённых минскими соглашениями вооружений", передаёт "Интерфакс".
- За последние дни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе – на фоне значительного российского военного усиления вблизи Украины и звучащих на Западе опасений, что Россия в ближайшие дни готовится напасть на Украину, используя как повод для вторжения провокацию.
- Москва планы вторжения неоднократно отрицала. А действующие в Донбассе пророссийские сепаратисты в последние дни утверждают, что это украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это отвергает.
- На фоне обострения обстановки лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" в субботу, 19 февраля, объявили всеобщую мобилизацию. Днём ранее сепаратисты начали эвакуацию части населения в Ростовскую область России. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил журналистам 20 февраля, что границу с Россией пересекли более 53 тысяч жителей самопровозглашённых "республик" Донбасса.
- Следственный комитет России сообщил в воскресенье, что завёл два уголовных дела в связи с обстрелами в Донбассе по статье о запрещенных средствах и методах в вооруженном конфликте. Одно из дел связано с обвинениями в адрес военных в ночном обстреле села Пионерское на территории "ЛНР", в результате которого, как утверждается, погибли двое мирных жителей и были разрушены пять домов.
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