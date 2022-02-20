В Киеве сообщили о десятках новых обстрелов со стороны сепаратистов

Украинские власти за воскресенье, 20 февраля, зафиксировали десятки новых обстрелов со стороны сепаратистов на востоке страны.

В Киеве сообщили по меньшей мере о 53 обстрелах, и практически все они, как отмечается, велись с применением запрещенного минскими договорённостями вооружения. В результате стрельбы один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и был госпитализирован.

В штабе украинской Операции объединённых сил в Донбассе, среди прочего, сообщили об обстреле на мосту возле контрольно-пропускного пункта "Счастье" в Луганской области. Там был уничтожен грузовик украинских представителей Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня. В штабе уточнили, что обстрел велся с применением миномета, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сепаратисты также обвиняют украинских военных в обстрелах и нарушениях режима тишины.

В так называемой "Луганской народной республике" заявляют, что с начала суток украинские военные обстреляли территорию "ЛНР" более 40 раз. При этом сепаратисты утверждают, что правительственные силы применяли тяжёлую артиллерию и миномёты, гранатомёты различных систем, а также стрелковое оружие. Также в "ЛНР" утверждают, что украинские военные используют турецкие беспилотники "Байрактар" для ведения разведки.

В "ДНР" с начала воскресенья насчитали 37 обстрелов со стороны украинских военных. В "ДНР" отмечают, что силы так называемой "народной республики" наносили ответные удары по позициям украинской армии "с целью защиты мирного населения… из незапрещённых минскими соглашениями вооружений", передаёт "Интерфакс".