В Киеве восстановили теплоснабжение после последней российской атаки

В Киеве удалось полностью возобновить работу системы теплоснабжения после последней российской ракетной атаки.

"Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме", - написал в своём Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что в течение дня сотрудники коммунальных служб будут локально решать проблемы с теплом в домах, где они могут возникнуть.

В пятницу, 16 декабря, российские военные выпустили по Киеву 40 ракет, 37 из которых были уничтожены средствами ПВО, отмечает РБК Украина. В украинской столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу говорил о восстановлении энергетической структуры страны после российских ударов. "За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы сейчас продолжаются без перерыва", - сказал Зеленский.

В результате пятничных ударов по украинской энергетической инфраструктуре без электричества остались около половины потребителей. В том числе был полностью обесточен Харьков и Харьковская область, значительно пострадал Киев, пишет Русская служба "Би-би-си".