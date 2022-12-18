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В Киеве восстановили теплоснабжение после последней российской атаки

В Киеве удалось полностью возобновить работу системы теплоснабжения после последней российской ракетной атаки.

"Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме", - написал в своём Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что в течение дня сотрудники коммунальных служб будут локально решать проблемы с теплом в домах, где они могут возникнуть.

В пятницу, 16 декабря, российские военные выпустили по Киеву 40 ракет, 37 из которых были уничтожены средствами ПВО, отмечает РБК Украина. В украинской столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу говорил о восстановлении энергетической структуры страны после российских ударов. "За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы сейчас продолжаются без перерыва", - сказал Зеленский.

В результате пятничных ударов по украинской энергетической инфраструктуре без электричества остались около половины потребителей. В том числе был полностью обесточен Харьков и Харьковская область, значительно пострадал Киев, пишет Русская служба "Би-би-си".

  • С середины октября российская армия регудярно наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате них повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины.
  • Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека 7 декабря признал, что Россия наносит ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины, включая электростанции и линии электропередач, и считает такие объекты легитимными целями. На следующий день в Кремле Путин, общаясь с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда", назвал удары Минобороны по энергообъектам ответом на действия украинских военных.
  • Украина расценивает бомбёжки гражданской инфраструктуры как военные преступления. В частности, по этой причине Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом.

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