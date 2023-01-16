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Журналисты раскрыли личность командира "ЧВК Вагнера" при штурме Соледара

Подразделениями "ЧВК Вагнера" при штурме города Соледар командовал бывший офицер спецназа ГРУ Антон Елизаров. Он был осуждён российским судом за мошенничество при приватизации квартиры. Об этом пишет в своём расследовании центр "Досье".

В январе, после объявления о взятии города, глава вагнеровцев Евгений Пригожин представил публике человека, который, как утверждается, командовал операцией. Раскрыт был только его позывной — Лотос. Его имя не называлось, однако позднее провоенные телеграм-каналы сообщали, что командир награждён званием Героя России.

Как выяснил центр "Досье", Елизарову 41 год, он окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. По данным журналистов, военный служил в ВДВ и в спецназе ГРУ.

В 2014 году суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно и штрафу за мошенничество при приватизации служебной квартиры. Елизаров безуспешно судился с министерством обороны и был выселен из дома в 2016 году. В том же году он устроился в ЧВК "Вагнера". Их учебный центр в Молькине в Краснодарском крае расположен на базе подразделения спецназа, где служил военный.

По данным издания, вагнеровец воевал в составе российской армии на Кавказе, а в составе "Вагнера" — в Сирии и Ливии. Кроме того, он работал инструктором в Центрально-африканской республике. В сентябре 2022 года Елизаров появлялся на публике с тремя наградами — звездой Героя России, звездной Героя ДНР и Героя ЛНР.

  • Украинские власти отрицают потерю Соледара и сообщают, что армия продолжает оборонять город.

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