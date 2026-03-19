В Кремле заявили "о паузе" в работе трехсторонней группы по Украине

В переговорном процессе России и Украины при посредничестве США возникла пауза, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводятся со ссылкой на комментарий "Известиям".

"Трёхсторонняя группа - на паузе" - сказал Песков, добавив, что работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, которая занимается экономическими аспектами, продолжается. Песков также отметил, что Москва продолжает контактировать с Киевом по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

Последний раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США прошёл в Женеве 17–18 февраля. Впоследствии ожидалось, что стороны вновь встретятся в начале марта в Абу-Даби, но в итоге консультации перенесли. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что решение о переносе было принято по инициативе американской стороны из-за начавшейся 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана.

На текущей неделе Владимир Зеленский заявил о "плохих предчувствиях" по судьбе переговоров. Причиной он назвал войну на Ближнем Востоке, которая сместила в этот регион фокус мирового внимания. Переговоры по миру в Украине постоянно откладываются, и причина этому одна – война в Иране, -сказал Зеленский. Одновременно он отметил, что в настоящий момент переговорные группы продолжают общаться между собой - представители США говорят с как с украинской, так и с российской стороной.