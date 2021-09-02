В Кузбассе суд снял с выборов кандидата от "Яблока" за связь с Навальным

Кемеровский областной суд снял с выборов в Государственную думу кандидата в депутаты от партии "Яблоко" Галину Фильченко, сообщает Сибирь.Реалии.

Иск о снятии Фильченко с выборов подала кандидат в депутаты Госдумы от партии "Зеленых" Елена Матвеева. В исковом заявлении утверждается, что Галина Фильченко "причастна к деятельности экстремисткой организации" и поэтому не имеет права участвовать в выборах. Матвеева аргументировала свою позицию тем, что Фильченко участвовала в акции "За честные выборы", которая прошла 27 июля 2019 года, и в митинге в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года.

Ранее аналогичный иск против Фильченко подавал кандидат в депутаты от КПРФ Иван Утробин, однако впоследствии он отказался от претензий. По словам Фильченко и ее адвоката Дмитрия Миропольцева, нынешний иск почти не отличается от предыдущего. По сути, поменялись истцы, а содержание осталось прежним. Оба истца на заседания не являлись.

Галина Фильченко уверена, что процесс снятия ее с выборов инициирован Департаментом внутренней политики администрации Кемеровской области. Фильченко сказала Сибирь.Реалии, что не считает ФБК и "Штабы Навального" экстремистскими организациями и не имеет отношения к их деятельности ("Штабы Навального" признаны властями РФ экстремистской организацией, ФБК признан экстремистской организацией и иностранным агентом).

Решение Кемеровского областного суда Галина Фильченко будет обжаловать, однако не успеет сделать это до выборов в Госдуму.