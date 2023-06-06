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В Кыргызстане более 30 задержанных по делу о попытке захвата власти

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщил 6 июня о задержании группы подозреваемых в заговоре с целью захвата власти в стране.

Всего сообщается о более чем 30 задержанных. "Указанная преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны", - заявила спецслужба.

Следствие утверждает, что планировавших госпереворот возглавляла лидер партии "Элдик Кенеши" (Народный совет) Роза Нурматова. Как отмечает Киргизская служба Радио Свобода, Нурматова - бывшая сторонница президента Садыра Жапарова.

Утверждается, что Нурматова и ещё четверо подозреваемых дали признательные показания. В администрации президента Кыргызстана задержание лидера "Элдик Кенеши" не комментируют, отмечает "Интерфакс".

Сообщение Госкомитета национальной безопасности появилось на следующий день после информации в местных СМИ о массовых задержаниях в Бишкеке.

Радио "Азаттык" напоминает об остающихся под стражей по обвинению в "попытке захвата власти" около десяти политиков и активистов, которые были арестованы в октябре прошлого года. Тогда они протестовали против передачи Узбекистану земель Кемпир-Абадского водохранилища на киргизско-узбекской границе. Отмечалось, что их могли преследовать за критику правительства.

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