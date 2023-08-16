В Кыргызстане задержан местный житель, воевавший в ЧВК "Вагнер"

Комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал местного жителя, который воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер". Он был завербован в российской колонии, где отбывал наказание. В июле он вернулся на родину и был задержан. За участие в боевых действиях на стороне иностранного государства ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как рассказала кыргызской службе Радио Свобода жена задержанного, её муж уехал в Россию на заработки в начале 2022 года. Там он был арестован по подозрению в перевозке наркотиков. Суд приговорил его к 10 годам колонии. В конце 2022 года он согласился заключить контракт с ЧВК "Вагнер" и отправиться воевать в Украину. 8 июля он вернулся в Кыргызстан, и через три недели был задержан.

Это второй случай задержания гражданина Кыргызстана за участие в боевых действиях в Украине. В мае суд в Бишкеке приговорил к 10 годам заключения кыргызстанца, воевавшего на стороне донбасских сепаратистов.

Законы Кыргызстана запрещают его гражданам служить в армии и силовых структурах других государств и принимать участие в боевых действиях на их стороне. За это предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Посольство Кыргызстана неоднократно предостерегало своих граждан от участия в войне в Украине на любой стороне.

Такие же обращения выпускало и посольство Узбекистана, где действуют похожие законы. Кроме того, духовное управление мусульман Узбекистана издало фетву, запрещающую узбекским мусульманам участие в боевых действиях за рубежом. В фетве указано, что мусульманину разрешается брать в руки оружие только для защиты своей родины. "Не дозволено мусульманам объединяться с иноверцами и воевать против другой общины иноверцев", – ссылаются узбекские духовные власти на книгу "Ас-Сиярул-Кабир" исламского богослова имама Мухаммада.