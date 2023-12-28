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В Латвии решили закрыть доступ к сайтам, связанным с "Яндексом"

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сообщил о решении закрыть доступ ко всем сайтам, которые связаны с "Яндексом".

По словам председателя совета Ивара Аболиньша, в будущем будет закрыт доступ и к сервису "Яндекс.Музыка", который предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, "создаваемому в России подсанкционными лицами". Об этом в четверг сообщает Delfi.

В апреле прошлого года сообщалось о решении NEPLP ограничить в Латвии доступ к сайту yandex.ru и его зеркальным версиям. Совет посчитал, что на главной странице "Яндекса" распространяется "искаженная и ложная информация" о событиях в мире, в том числе о войне в Украине. В NEPLP посчитали, что такая информация может создавать ложное представление о событиях в мире, пишет "Медуза".

Не согласившись с решением NEPLP, "Яндекс" подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит заявление в письменном порядке 29 февраля 2024 года.

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