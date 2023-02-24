В Лондоне часть улицы перед посольством России назвали Kyiv Road

В Лондоне часть улицы, которая находится около посольства России, получила название Kyiv Road (Киевская улица). Об этом говорится в сообщении совета лондонского района Вестминстер.

Переименование участка дороги длиной 25 метров в совете приурочили к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как отмечается в заявлении совета, это было сделано по просьбе представителей украинской общины Вестминстера.

"Это лишь небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что в нашем городе не забывают о борьбе, которую он ведет. Топонимы по всему Лондону меняли много десятилетий, чтобы отметить важные моменты в истории или роль тех или иных фигур, так что Киев-роуд – часть этой древней традиции", – заявил глава совета Адам Хаг.

Один из членов совета Пол Димолденберг сказал в интервью Би-би-си, что переименование должно стать "сигналом Путину и народу России, что мы плечом к плечу стоим с народом Украины".

23 февраля активисты британской организации Led By Donkeys покрасили улицу перед консульским отделом посольства России в Лондоне в цвета украинского флага. По словам инициаторов акции, так они выразили солидарность с Украиной в годовщину российского вторжения.