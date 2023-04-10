В Минске адвоката приговорили к 10 годам за юридическую помощь

Минский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы адвоката Александра Данилевича. Его обвинили в содействии экстремистской деятельности и призывах к введению санкций против Беларуси. Данилевич оказывал юридические консультации оппозиционерам Александре Герасимене и Александру Опейкину. Кроме того, он дал интервью спортивному изданию "Трибуна", которое в Беларуси признано экстремистским.

Данилевич специализируется на правовой помощи спортсменам. Александра Герасименя - чемпионка мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр. Александр Опейкин - гандболист, основатель минского гандбольного клуба "Витязь-Леон". Оба они высказывались против режима белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко. В декабре 2022 года оба спортсмена были заочно приговорены белорусским судом к 12 годам лишения свободы. Спортсмены проживают за границей.

По сообщению правозащитника Дмитрия Лаевского, суд заявил, что юридические советы содействовали подготовке обращений, которые Герасименя и Опейкин направили в адрес международных спортивных организаций. В этих обращениях, по мнению прокуратуры, распространялись "заведомо ложные сведения" о ситуации с правами человека в Беларуси.

Лаевский уточняет, что ни в тексте обвинения, ни в процессе не прозвучало, какие именно сведения, которые приводятся в якобы составленных Данилевичем документах, являются ложными и почему они недостоверны.

Белорусские правозащитники подчёркивают, что Данилевича преследуют за юридическую помощь клиентам, то есть за исполнение своих профессиональных обязанностей. Это противоречит как белорусскому Закону об адвокатуре, так и международному праву.