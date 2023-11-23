В Московской области произошел пожар на подстанции вблизи Лыткарино

Жители подмосковного города Лыткарино сообщили о взрыве и пожаре в районе электроподстанции в ночь на четверг. После этого город и несколько других близлежащих населенных пунктов остались без света.

Очевидец происшествия рассказал телеграм-каналу SHOT, что примерно в час ночи он увидел со стороны электроподстанции "яркое зарево в небе и услышал свист, жужжание и будто ультразвук". Местные жители предположили, что причиной могла стать атака беспилотника, сообщало издание MSK1.RU.

Тот же канал SHOT пишет, что, по предварительным данным, ЧП связано с замыканием на электроподстанции.

В администрации Лыткарино позднее заявили, что инцидент произошел в селе Молоково Ленинского городского округа, которое расположено недалеко от Лыткарино. Спустя несколько часов после аварийного отключения подстанции электроснабжение в городе было восстановлено.

9 августа нынешнего года очевидцы сообщали о взрыве в Молоково. Минобороны России и мэр Москвы тогда заявляли об атаке беспилотников, но уверяли, что все дроны удалось обезвредить, отмечает "Медуза".