В Москве на Красной площади задержан с плакатом правозащитник Олег Орлов

В Москве на Красной площади в воскресенье был задержан член совета ликвидированного правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

В телеграм-канале центра сообщается, что правозащитник стоял с плакатом: "Наше нежелание знать правду и наше молчание делает нас соучастниками преступлений". Орлова повезли в ОВД "Китай-город".

В "Мемориале" отмечают, что это уже 4 задержание правозащитника за последнее время. Содействие ему оказывает адвокат Михаил Бирюков.

В конце декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации центра "Мемориал", признанного НКО-"иноагентом", по иску столичной прокуратуры. Днём ранее Верховный суд России ликвидировал по иску генеральной прокуратуры страны международное историко-просветительское общество "Мемориал", также внесённое в России в реестр НКО-"иноагентов".

Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными.