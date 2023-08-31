В Москве обвиняемым по делу "Весны" продлили содержание под стражей

Обвиняемым по делу молодёжного движения "Весна" продлили сроки содержание в СИЗО. Яна Ксенжепольского и Василия Неустроева оставили под стражей до 6 декабря, Евгения Затеева – до 19 ноября, передаёт в четверг Автозак.LIVE.
SOTAvision пишет, что заседание прошло при закрытых дверях по ходатайству обвинения. Судья Басманного суда Москвы сослалась на наличие в деле государственной тайны, хотя ранее эти материалы оглашали на избрании меры пресечения 8 июня, которое проходило в открытом режиме, отмечает телеграм-канал.
Арестованных обвиняют сразу по 6 уголовным статьям: об организации "экстремистского" сообщества, реабилитации нацизма, "фейках" об армии, создании НКО, "посягающей" на права граждан, призывах против безопасности государства и "склонении к беспорядкам".
В деле, как пишет проект "ОВД-Инфо", фигурируют бывшие активисты "Весны" из Петербурга Затеев и Валентин Хорошенин, не связанный с "Весной" член петербургского "Яблока" и наблюдатель за выборами Неустроев, активист из Твери Ян Ксенжепольский, а также Павел Синельников и Анна Архипова. Всех их задержали после массовых обысков 6 июня и отвезли в Москву.
- Молодежное движение "Весна" было основано в 2013 году в Санкт-Петербурге, затем оно появилось и в других регионах России. С начала войны России против Украины участники движения активно участвовали в антивоенных демонстрациях.
- В начале мая 2022 года "Весна" сообщила, что против руководителей и участников движения возбуждено дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
- После митингов против мобилизации в 2022 году прокуратура потребовала признать "Весну" экстремистской организацией. По российскому законодательству пожертвования таким структурам и сотрудничество с ними влекут за собой административное и уголовное преследование. В декабре суд удовлетворил требование прокуратуры. 17 мая 2023 суд в Петербурге окончательно признал движение "Весна" экстремистским.
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