В Москве обвиняемым по делу "Весны" продлили содержание под стражей

Обвиняемым по делу молодёжного движения "Весна" продлили сроки содержание в СИЗО. Яна Ксенжепольского и Василия Неустроева оставили под стражей до 6 декабря, Евгения Затеева – до 19 ноября, передаёт в четверг Автозак.LIVE.

SOTAvision пишет, что заседание прошло при закрытых дверях по ходатайству обвинения. Судья Басманного суда Москвы сослалась на наличие в деле государственной тайны, хотя ранее эти материалы оглашали на избрании меры пресечения 8 июня, которое проходило в открытом режиме, отмечает телеграм-канал.

Арестованных обвиняют сразу по 6 уголовным статьям: об организации "экстремистского" сообщества, реабилитации нацизма, "фейках" об армии, создании НКО, "посягающей" на права граждан, призывах против безопасности государства и "склонении к беспорядкам".

В деле, как пишет проект "ОВД-Инфо", фигурируют бывшие активисты "Весны" из Петербурга Затеев и Валентин Хорошенин, не связанный с "Весной" член петербургского "Яблока" и наблюдатель за выборами Неустроев, активист из Твери Ян Ксенжепольский, а также Павел Синельников и Анна Архипова. Всех их задержали после массовых обысков 6 июня и отвезли в Москву.