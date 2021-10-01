В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина

Полиция задержала руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, сообщил депутат от компартии столичного парламента Евгений Ступин.
Зубрилина задержали на выходе из здания городского комитета КПРФ, вместе с ним был задержан глава протестного отдела горкома партии Павел Иванов. В отношении Зубрилина составлен административный протокол по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия, сообщает ГУ МВД по Москве. В сообщении отмечается, что депутат принимал участие в публичном несанкционированном мероприятии в центре столицы 20 сентября – в тот день прошла акция протеста против итогов выборов в Госдуму. На Павла Иванова полицейские составили два протокола по той же статье административного кодекса.
В отделе полиции Николаю Зубрилину стало плохо, и он вызвал себе скорую помощь. Сейчас полицейские повезли депутатов в Тверской суд Москвы.
- 20 сентября в Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, в ней приняли участие несколько сотен человек. Акцию пыталась согласовать партия КПРФ, не признавшая итоги электронного голосования в столице, однако городские власти отказали ей в этом. Тем не менее, несколько кандидатов в депутаты Госдумы от коммунистов присутствовали на площади. Они требовали отменить итоги выборов в столице.
- 25 сентября также состоялась несогласованная акция КПРФ, на которой члены партии и их сторонники выразили несогласие с итогами выборов в Госдуму. КПРФ подавала заявку на 25 сентября на проведение митинга в центре Москвы с участием пяти тысяч человек. Мэрия в проведении акции отказала, сославшись на ограничения из-за коронавируса. Коммунисты тогда решили провести акцию в формате встречи с избирателями. В ответ московские власти напомнили, что такой тип мероприятий тоже является незаконным.
- За последние дни были задержаны десятки людей за участие в акциях протеста в Москве или призывы к нему. Некоторые отправлены под административный арест или получили штрафы.
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