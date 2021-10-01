В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина

Полиция задержала руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, сообщил депутат от компартии столичного парламента Евгений Ступин.

Зубрилина задержали на выходе из здания городского комитета КПРФ, вместе с ним был задержан глава протестного отдела горкома партии Павел Иванов. В отношении Зубрилина составлен административный протокол по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия, сообщает ГУ МВД по Москве. В сообщении отмечается, что депутат принимал участие в публичном несанкционированном мероприятии в центре столицы 20 сентября – в тот день прошла акция протеста против итогов выборов в Госдуму. На Павла Иванова полицейские составили два протокола по той же статье административного кодекса.

В отделе полиции Николаю Зубрилину стало плохо, и он вызвал себе скорую помощь. Сейчас полицейские повезли депутатов в Тверской суд Москвы.