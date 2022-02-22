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Дороги к свободе

Россия-Украина: ожидание войны. Эфир в 20:30

Дипломатия, эскалация или война? Обсуждают Антон Борковский и Михаил Самусь

Как реагируют украинские власти на усиление российской угрозы? Готовы ли Вооруженные Силы Украины к отражению возможной атаки российских войск? Можно ли говорить о единстве позиции Запада по отношению к провокациям и возможной масштабной агрессии России против Украины?

Собеседники Виталия Портникова Антон Борковский, украинский журналист, публицист, политолог, и Михаил Самусь, украинской военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Эфир в 20:30 .

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