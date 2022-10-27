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В Норвегии освобожден арестованный за запуск дрона сын экс-главы РЖД

Шпицберген

В Норвегии апелляционный суд региона Хологаланн, в городе Тромсё, отпустил из-под стражи сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея. Об этом в четверг сообщил телеканал NRK.

Андрея Якунина 17 октября задержали в городе Хаммерфест и арестовали на две недели. Ему вменяли запуск дрона над Шпицбергеном. В судебном решении говорилось, что его обвинили в нарушении санкционного законодательства. Норвегия ранее запретила российским компаниям и гражданам поднимать в воздух дроны над своей территорией.

25 октября Якунин обжаловал свое задержание. Защита бизнесмена доказала суду, что дрон, с которым его задержали, не относится к категории летательных средств, использование которых россиянам в Норвегии запрещено. Также адвокаты сына бывшего главы РЖД настаивали, что к нему, гражданину Великобритании, нельзя применять те же ограничения, что и к остальным россиянам, пишет "Медиазона". Отмечается, что Якунин находился в стране как британский подданный.


На прошлой неделе полиция Норвегии освободила из-под стражи четырёх российских граждан, которые были арестованы 11 октября за фотосъёмку якобы секретных объектов. Сами они утверждали, что приехали с туристической целью. После 10-дневного разбирательства полиция установила, что на снимках не содержится ничего, что относилось бы к государственной тайне. Сообщалось и о других подобных случаях задержаний россиян.

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