В Норвегии освободили россиян, арестованных за фотографирование

Полиция Норвегии освободила из-под стражи четырёх российских граждан, которые были арестованы 11 октября за фотосъёмку якобы секретных объектов, сообщает телекомпания NRK. Сами россияне утверждали, что приехали с туристической целью. После 10-дневного разбирательства полиция установила, что на снимках не содержится ничего, что относилось бы к государственной тайне.

Четыре российских туриста - трое мужчин и одна женщина - были арестованы в норвежской коммуне Мушёэн. Им вменялось в вину фотографирование военных объектов в округе Нурланн. Сами задержанные говорили, что не знали, что объекты, попавшие на их фотографии, запрещено снимать. Женщина утверждала, что снимала северное сияние, не обратив внимания, что в кадр могли попасть какие-то строения.

Туристам вернут фототехнику и отснятые материалы. Однако дело пока не закрыто, его дальнейшим расследованием будет заниматься норвежская служба безопасности (PST).

Это не первый случай задержания в Норвегии россиян за фото- и видеосъёмки секретных объектов. Так, 11 октября на пограничном пункте Стурскуг был задержан гражданин России Виталий Рустанович. У него были конфискованы фотоаппаратура и два дрона. Сам Рустанович утверждает, что приехал в Норвегию с туристическими целями и не знал о запретах на полёты дронов. Он арестован на две недели, полиция выясняет обстоятельства дела.

Ещё один гражданин России был задержан 14 октября в аэропорту Тромсё, тоже с дроном. На его фотографии, в частности, попал военный вертолёт. Он тоже арестован на две недели.

19 октября на Шпицбергене за фотографирование с дрона был арестован на две недели 47-летний Андрей Якунин - сын сын бывшего главы РЖД и партнёра Владимира Путина по дачному кооперативу "Озеро" Владимира Якунина.