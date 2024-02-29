В Новосибирске бывший наёмник осуждён за насилие над школьницами

Суд в Новосибирске признал бывшего наёмника "ЧВК Вагнер" Сергея Шахматова виновным в изнасиловании двух школьниц и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, пишет сайт Сибирь.Реалии.

Новосибирский областной суд вынес приговор 28 февраля. Об этом сообщила официальная группа судов общей юрисдикции региона в соцсети "ВКонтакте".

Имя подсудимого в пресс-релизе не называется. Подробности приводит местный телеграм-канал "Экстренный НСК". По его сведениям, осуждённый - Сергей Шахматов, рецидивист и бывший наёмник "ЧВК Вагнер". Утверждается, что свою вину он признал, заявив, что был в невменяемом состоянии из-за наркотиков и алкоголя. Ранее его судили за кражи и мошенничество. В общей сложности Шахматов отсидел 15 лет. В ЧВК его завербовали из колонии. Основатель компании Евгений Пригожин говорил, что обвиняемый в насилии над школьницами в Новосибирске служил в его ЧВК и воевал в Украине.

Об аресте Шахматова новосибирские СМИ писали в мае прошлого года. По их данным, он завел школьниц 10 и 12 лет за гаражи, пригрозил оружием и совершил над ними сексуализированное насилие. Отмечалось также, что подозреваемый был в военной форме с черепом на шевроне.