В Новосибирске задержан участник третьего за неделю антивоенного пикета

В центре Новосибирска полицейские задержали местного жителя Вячеслава Погорова, который проводил антивоенный пикет. Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на самого активиста.

Погоров вышел на пикет с плакатом "Нет войне! Я за мир" на площадь Ленина. Его задержали буквально через две минуты после начала пикета и стали составлять протокол о "дискредитации" российской армии, пишет Сибирь.Реалии.

Ранее на этой неделе, 5 января, в Новосибирске задержали активиста Кирилл Мухортиков, также вышедшего на площадь Ленина с плакатом "Нет войне. Остановите это безумие". На Мухортикова составили аналогичный протокол. 2 января городская полиция, вновь на той же площади, задержала во время антивоенного пикета местную жительницу Юлию Гаврилову. Она стояла с плакатом "Нет войне. Хватит бессмысленных смертей".