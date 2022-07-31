Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В новой морской доктрине Путин назвал НАТО и США главными угрозами

Владимир Путин на праздновании дня Военно-морского флота России, Санкт-Петербург, 31 июля 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении морской доктрины России. Указ вступает в силу в воскресенье, 31 июля.

Путин, принимая военно-морской парад в Санкт-Петебурге и Кронштадте, пояснил, что в доктрине обозначены "границы и зоны национальных интересов России". К ним российский президент отнёс арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.

Основными угрозами нацбезопасности в документе среди прочих называются рост активности НАТО, стремление США к доминированию в Мировом океане, территориальные претензии ряда государств к Москве, а также информационное и военное давление на Россию для снижения эффективности её морской деятельности.

Впервые морская доктрина была принята в 2001 году. Последний раз документ обновляли летом 2015 года на фоне аннексии Крыма и расширения НАТО.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжетах:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG