В Омске пенсионер получил условный срок за отрицание распада СССР

Первомайский районный суд Омска приговорил 72-летнего Владимира Бесхлебного к четырём годам условно за отрицание распада СССР. Его обвинили в создании экстремистского сообщества и приготовлении к преступлению. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Прокуратура запрашивала для пенсионера четыре года лишения свободы. По версии следствия, Бесхлебный с 2020 года занимался созданием экстремистского сообщества. Летом того же года, в день празднования 75-летия Победы, пенсионер собирался захватить власть в регионе и арестовать губернатора, считает обвинение. Так он хотел восстановить формы правления, существовавшие в СССР.

Для этих целей, заявили в прокуратуре, Бесхлебный искал контакты бывших и действующих военных, выяснял расположение складов с оружием и боеприпасами в регионе и планировал вооруженный захват телецентра. Версию следствия подтвердили двое свидетелей.

Сам Владимир Бесхлебный отверг обвинения. Подсудимый пояснил, что занимал должность председателя "Омского областного исполкома совета народных депутатов РСФСР". Как руководителя его, по его словам, занимали совсем другие вещи. Например, "восстановление разрушенной экономики". Военные, с его слов, были нужны ему для того, чтобы "охранять предприятия и торговые точки", которые Бесхлебный собирался открыть в будущем.

"Свидетели обвинения договаривались между собой, какие вопросы мне задавать, чтобы собрать на меня компромат. Они воспользовались моей доверчивостью. До сих пор не понимаю, какое же преступление я совершил, чтобы попасть в международный список экстремистов-террористов", – заявил Бесхлебный в суде. Свидетели защиты рассказали, что обсуждали с ним экономическое состояние пенсионеров, возрождение профсоюзов и восстановление совхозов и колхозов.

Пенсионер пояснил, что из-за возбуждения уголовного дела с июля 2020 года перестал получать пенсию – его единственный источник дохода.