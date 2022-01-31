В Омске пенсионер получил условный срок за отрицание распада СССР

Первомайский районный суд Омска приговорил 72-летнего Владимира Бесхлебного к четырём годам условно за отрицание распада СССР. Его обвинили в создании экстремистского сообщества и приготовлении к преступлению. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Прокуратура запрашивала для пенсионера четыре года лишения свободы. По версии следствия, Бесхлебный с 2020 года занимался созданием экстремистского сообщества. Летом того же года, в день празднования 75-летия Победы, пенсионер собирался захватить власть в регионе и арестовать губернатора, считает обвинение. Так он хотел восстановить формы правления, существовавшие в СССР.
Для этих целей, заявили в прокуратуре, Бесхлебный искал контакты бывших и действующих военных, выяснял расположение складов с оружием и боеприпасами в регионе и планировал вооруженный захват телецентра. Версию следствия подтвердили двое свидетелей.
Сам Владимир Бесхлебный отверг обвинения. Подсудимый пояснил, что занимал должность председателя "Омского областного исполкома совета народных депутатов РСФСР". Как руководителя его, по его словам, занимали совсем другие вещи. Например, "восстановление разрушенной экономики". Военные, с его слов, были нужны ему для того, чтобы "охранять предприятия и торговые точки", которые Бесхлебный собирался открыть в будущем.
"Свидетели обвинения договаривались между собой, какие вопросы мне задавать, чтобы собрать на меня компромат. Они воспользовались моей доверчивостью. До сих пор не понимаю, какое же преступление я совершил, чтобы попасть в международный список экстремистов-террористов", – заявил Бесхлебный в суде. Свидетели защиты рассказали, что обсуждали с ним экономическое состояние пенсионеров, возрождение профсоюзов и восстановление совхозов и колхозов.
Пенсионер пояснил, что из-за возбуждения уголовного дела с июля 2020 года перестал получать пенсию – его единственный источник дохода.
- Уголовное дело на Владимира Бесхлебного завели 6 июля 2020 года. 9 июля в квартирах Бесхлебного и его сторонников, а также в офисах исполкома прошли обыски. Помимо оргтехники были изъяты "государственные печати РСФСР и паспорта советского образца".
- Это не первый приговор, вынесенный в отношении противников распада СССР. В марте 2021 года за видеоролик в соцсетях получила 3,5 года колонии-поселения жительница Краснодара Марина Мелихова – лидер кубанских "Граждан СССР".
- В мае 2021 года в Екатеринбурге активистку "Движения за восстановление прав граждан СССР" Любовь Кудряшову приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. В июле 2021 года в Волгограде 53-летнего противника распада СССР Александра Мордовского приговорили к шести годам колонии, признав виновным в организации деятельности экстремистского сообщества.
- В июле 2021 года в Туле суд приговорил к двум годам колонии двух членов организации "СССР" (признана в России экстремистской). Позже им заменили сроки на условные. В октябре 2020 года на Сахалине было передано в суд уголовное дело в отношении двух сторонников идеи возрождения СССР, не считающих себя гражданами Российской Федерации.
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